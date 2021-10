Questa settimana al Cinema Lumière “Una notte da dottore” con Diego Abatantuono e Frank Matano

Il Cinema Lumière di Asti si prepara per una nuova settimana con le nuove proposte cinematografiche.

Ultime due proiezioni per il film di Simone Godano, con Stefano Accorsi e Miriam Leone, “Il materiale emotivo” (ancora in programmazione questa sera martedì 26 ottobre, e domani, mercoledì 27 ottobre). A partire da giovedì 28 ottobre il Cinema proporrà: “Una notte da dottore” con Diego Abatantuono e Frank Matano per la regia di Guido Chiesa.

Gli orari di programmazione saranno i seguenti:

Martedì 26 e Mercoledì 27 ottobre, ore 21:15 – “Marilyn ha gli occhi neri”

Giovedì 28 e venerdì 29 ottobre, ore 21:15 – “Una notte da dottore”

Sabato 30 ottobre, ore 19:15 e 21:30 – “Una notte da dottore”

Domenica 31 ottobre e Lunedì 1 novembre, ore 17:00; 19:15 e 21:30 – “Una notte da dottore”

Martedì 2 e mercoledì 3 novembre, ore 21:15 – “Una notte da dottore”

Giovedì 4 e venerdì 5 novembre, 21:15 – “una notte da dottore”

Il cinema ricorda che è buona cosa presentarsi con leggero anticipo e con un foglietto sul quale siano scritti il cognome, il nome ed il numero di telefono per la tracciabilità. Sarà fondamentale, per poter accedere alla sala, anche il Green Pass. I riferimenti sono: 0141.413620 (con segreteria telefonica), 333 593 1921 (responsabile). Il sito internet è www.cinemalumiereasti.jimdo.com e la pagina Facebook ha il titolo “lumiere” collegata anche al gruppo “amici del lumière di asti”. Il Lumière è anche su Instagram alla voce “lumiereasti”.