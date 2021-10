Quattro anni di “Il Dono del Volo” ad Asti: il bilancio sociale e il report delle iniziative

Riceviamo e pubblichiamo.

Dar corpo ad una struttura sociale di volontariato, puntando sulla libera solidarietà delle persone, poteva sembrare un progetto il cui futuro non risultasse programmabile a causa della fluidità delle possibili donazioni.

I progetti de IL DONO DEL VOLO che hanno riempito l’idea di contenuti, sono stati pensati captando le necessità popolari e per far percepire i bisogni sociali, quindi la loro soddisfazione, grazie alla generosità dei cittadini, sensibili verso i più fragili. Invece, la nostra associazione di volontariato, che opera in sinergia con la Banca del Dono del Comune di Asti, è risultata la risposta più rapida ed efficace alle grandi necessità scaturite dalla pandemia di Covid e successivo lockdown. In altre parole è stato come mandare a correre la mille miglia, una macchina appena acquistata e dalle potenzialità non ancora rodate e, sorpresa: vince la gara!

Semmai fosse ancora necessario, questa è l’ennesima prova che insieme pubblico e privato, lavorando in sinergia, non raddoppiano ma decuplicano la loro forza. I soggetti del Terzo settore sono un supporto strategico sociale che si colloca tra i garanti della giustizia sociale, la cui importanza è riconosciuta a tutti i livelli, nazionali ed europei. Dopo 4 anni di presenza sul territorio è quindi possibile fare un bilancio sociale esplicativo del lavoro sin qui svolto.

Il bilancio sociale è uno strumento di rendicontazione delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali, ambientali ed economici delle attività svolte da un’organizzazione. Ciò al fine di offrire un’informativa strutturata e puntuale a tutti i soggetti interessati non ottenibile a mezzo della sola informazione economica contenuta nel bilancio di esercizio. La persona e il territorio sono i due capisaldi del nostro progetto sociale. La persona nella sua pienezza, il territorio come luogo in cui si sviluppa la nostra azione, da qui partiamo per capire i bisogni delle persone e promuovere una società i cui principi di riferimento siano: giustizia, libertà, uguaglianza, solidarietà, dignità di tutte le persone, sostegno del disagio e della promozione sociale.

Il modello cui facciamo riferimento è quello di un welfare fondato su risorse finanziarie pubbliche adeguate ai bisogni sociali e costruito su un sistema integrato di soggetti e interventi pubblici e privati, dove lo Stato, gli Enti Locali, il Terzo Settore, i singoli cittadini, le comunità nel loro insieme si attivano per costruire il benessere delle persone nell’interesse della comunità e della coesione sociale. Decisivo e insostituibile è il ruolo pubblico nella determinazione e nella garanzia dei diritti universali (articoli 1,2,3 della Costituzione) e una maggiore integrazione socio-sanitaria per garantire la presa in carico delle persone. La centralità del territorio è determinante, perché a questo livello è migliore la comprensione dei bisogni, il controllo sociale nei confronti delle istituzioni, l’ottimizzazione nell’impiego delle risorse pubbliche, l’attivazione di risorse aggiuntive in termini di partecipazione volontaria e di competenze professionali e risorse economiche private.

Abbiamo bisogno di un rinnovato patto sociale di cittadinanza dove il welfare vada oltre la logica assistenziale, ma che guardi alla qualità della vita nei territori, cioè un nuovo welfare dei diritti universali attivo, dinamico, solidale, generativo. C’è bisogno di politiche che tutelino i bisogni e le capacità, che mettano le persone in condizione di partecipare ed esprimere le proprie capacità, di essere parte attiva della vita delle comunità, per promuovere e salvaguardare il bene comune, costruendo un diverso modello di sviluppo ed una crescita che abbia al proprio centro la persona, la sua dignità, i diritti e le tutele necessari.

Di seguito la relazione delle attività 2018-2021 e il bilancio sociale dell’associazione –>>BILANCIO SOCIALE IL DONO DEL VOLO