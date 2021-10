Pulizia del parco e tinteggiatura della pista da skate: i ragazzi del Peter Pan di Asti si rimboccano le mani per il proprio quartiere

Nell’ambito del progetto “I ragazzi di Peter Pan: cambiaMenti ad Est”, finanziato dalla Regione Piemonte, con il contributo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e patrocinato dal Comune di Asti, l’Associazione Peter Pan ODV ha organizzato ieri, giovedì 30 settembre, un’attività di pulizia del parco vicino all’Infanzia Collodi e del parco di via Monti e la ritinteggiatura della pista da skate, come regalo al quartiere in cui opera dal 1997.

L’iniziativa ha ottenuto la collaborazione degli Assessorati alle Politiche Sociali e alle Politiche Giovanili e hanno partecipato alla pulizia del parco i giovani volontari del progetto “Volontariato Giovani in Azione” promosso dal Comune di Asti, oltre ai partner della rete Coop. Vedogiovane Asti, Istituto Comprensivo 3, Ass. UPAE e Associazione Tanaro Skate.

“Ringraziamo tutti per la collaborazione e la partecipazione attiva” commentano dalla Peter Pan che ricordano un altro appuntamento. Domani, sabato 2 ottobre, sempre nel parco vicino alla scuola Collodi, avrà luogo la manifestazione “Voci del nostro quartiere”, una festa per i bambini e i ragazzi che partecipano alle attività dell’Associazione, ma anche per tutte le famiglie e la città.