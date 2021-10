“Puliamo insieme”, 58 i Comuni aderenti all’edizione autunnale promossa dalla Provincia di Asti

Sabato 25 e domenica 26 settembre, con replica nello scorso weekend per recuperare i territori bloccati dal maltempo, 58 Comuni della provincia di Asti hanno partecipato alla terza edizione del progetto “Puliamo insieme!” promosso dall’ente Provincia di Asti.

L’iniziativa, avviata nella primavera del 2018, ha dovuto subire una battuta di arresto lo scorso anno a causa della pandemia; è stata, quindi, riproposta nel 2021 su richiesta di numerosi sindaci, in un periodo (quello autunnale) non usuale rispetto alle passate edizioni. L’Ufficio Ambiente della Provincia di Asti (diretto dal dirigente Angelo Marengo) ha coordinato le giornate di pulizia raccogliendo testimonianze, dati e fotografie, potendo contare sul supporto tecnico offerto dalla redazione di Astigov.

Il progetto ha messo in campo un “esercito” di oltre 1000 volontari – di cui 400 adulti e circa 600 bambini – capaci di raccogliere, nei due weekend, circa 10 tonnellate di spazzatura. Sono stati raccolti sia rifiuti minuti quali plastica, lattine e bottiglie di vetro nonché una gran quantità della “new entry” tra gli abbandoni dei più “distratti”, le mascherine. Non sono mancati, inoltre, mobili, pneumatici, elettrodomestici, libri e ciarpame vario.

La Provincia di Asti, oltre al coordinamento delle due giornate, ha offerto una copertura assicurativa a tutti i partecipanti, guanti, giubbotti catarifrangenti per i volontari e la formazione ambientale alle scuole che ne hanno fatto richiesta mentre i manifesti che hanno pubblicizzato l’iniziativa sono stati realizzati e stampati da G.A.I.A.

Il presidente della Provincia di Asti, Paolo Lanfranco, commenta: “La sensibilità ambientale dimostrata, ancora una volta, da tanti amministratori e cittadini merita un plauso speciale. Mi auguro sia di esempio per smuovere la coscienza di chi, invece, questa sensibilità non l’ha ancora dimostrata e con sciatto menefreghismo continua ad inquinare la sua terra, un gesto che viola le regole del buon senso e quelle della legge. È stato emozionante vedere l’entusiasmo con cui intere comunità si sono organizzate per la tutela del proprio territorio, questo nonostante i timori legati alla pandemia, il periodo vendemmiale e, non ultimo, il maltempo. “Puliamo Insieme!” è l’esempio di come un progetto ben strutturato e concreto sia in grado di fornire risposte efficaci ad uno dei problemi, quello della tutela dell’ambiente, da sempre al centro dell’interesse dell’ente provinciale“.

Gli fa eco Andrea Gamba, sindaco del Comune di San Martino Alfieri e consigliere provinciale con delega all’Ambiente: “Queste giornate di pulizia servono a sensibilizzare i cittadini sull’importanza che ha ognuno di noi nella causa ambientale. Un ringraziamento ai Sindaci e soprattutto a tutti i volontari che con impegno e grande entusiasmo hanno collaborando “insieme”, trasformando l’Astigiano in una grande task force di uomini e mezzi per un territorio consapevole e più pulito“.