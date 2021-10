Prosegue la collaborazione tra Moncalvo e Valenza per il \'Protocollo dei due diamanti\'

Nell’ambito del ‘Protocollo dei due diamanti’, la collaborazione in campo culturale e turistico tra il Comune di Valenza e la Città di Moncalvo prosegue.

Nei giorni scorsi un quantitativo di piccole guide di Valenza erano state consegnate al Vice Sindaco di Moncalvo, Andrea Giroldo, e in settimana materiale turistico della città aleramica è stato posizionato nell’espositore all’ingresso del Comune a Palazzo Pellizzari e altra documentazione sarà disponibile presso il Centro Comunale di Cultura.

“Sono passi piccoli, ma concreti, che vanno nella direzione di rendere operativo a tutti i livelli il protocollo d’intesa siglato alcuni mesi orsono. Le due città hanno reciprocamente delle eccellenze che possano interessare coloro che per varie ragioni vi si rechino, Valenza le creazioni dei suoi maestri artigiani di oreficeria e di gioielleria, Moncalvo i prodotti della sua enogastronomia ed entrambe sono custodi di tesori d’arte. E per citarne uno vorremmo ricordare in Duomo il quadro raffigurante la Madonna del Rosario con i Santi Domenico ed i quindici misteri realizzato proprio da Guglielmo Caccia, detto ‘il Moncalvo’ che ne costituisce il dipinto più prezioso” dichiarano il Sindaco Maurizio Oddone e l’Assessore ai Beni Culturali e Turismo, Alessia Zaio.