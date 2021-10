Primo incontro del Progetto Tender: un webinar sulla Asian Development Bank e le opportunità per le imprese italiane

Il sistema camerale piemontese, con il supporto operativo di Ceipiemonte, organizza il 14 ottobre prossimo, dalle ore 10:30 alle 12:30, un webinar in modalità on-line per illustrare le opportunità per le imprese italiane nell’ambito del procurement della Asian Development Bank. E’ inoltre previsto un focus specifico dedicato ai settori Energia e Ambiente/Climate Change.

L’incontro formativo è il primo di una serie di iniziative organizzate nell’ambito del Progetto TENDER, a cui la Camera di commercio di Alessandria-Asti ha aderito con l’obiettivo di orientare e accompagnare le aziende del territorio nell’individuazione di opportunità di business legate alla partecipazione a gare d’appalto e progetti internazionali.

I lavori della giornata si svolgeranno con il seguente programma:

h.10.30

Saluti di apertura e introduzione lavori.

h.10.40

Asian Development Bank. Presentazione generale, attività, progetti e linee di intervento.

h.11.00

Focus Settore Energia in ADB: Clean&Renewable Energy e Smart Energy systems.

Focus Climate change & Environment strategy.

Breve presentazione dei progetti in essere e opportunità per le imprese.

h.11.40

Procurement della ADB: principi e funzionamento del sistema di procurement della Banca.

Servizi di consulenza, procurement di beni e lavori, opportunità di business per consulenti, fornitori, contractors, ONG e organizzazioni della società civile.

Dove/come trovare informazioni sulle opportunità di procurement e di business con la Banca.

Strategie e informazioni utili per aggiudicarsi i contratti. Esempi di contratti aggiudicati ad imprese italiane.

h.12.10

Open discussion

h.12.30

Chiusura lavori.

Sono invitate a partecipare aziende, ONG e organizzazioni della società civile che operano nei seguenti ambiti:

– Efficienza energetica, energie rinnovabili;

– Gestione del rischio in situazioni di emergenza;

– Approvvigionamento idrico e fognature;

– Edilizia verde e intelligente;

– Trasporto intelligente e sicurezza dei trasporti;

– Tecnologia digitale: applicazioni ICT;

– Agricoltura sostenibile: sicurezza alimentare e sicurezza degli alimenti.

La partecipazione all’evento è gratuita, previa iscrizione on-line sul portale di Ceipiemonte al link https://adesioni.centroestero.org/Webinar_AsianDevelopmentBank da inviare entro il 13 ottobre 2021 alle ore 12:00. Per aderire occorre cliccare su “Partecipa” e seguire le indicazioni.

I lavori si terranno in lingua inglese, non è previsto il servizio di interpretariato.

Per maggiori informazioni contattare:

Aida Shiroka – International Tenders, Project Expert

Tel. 011 6700642

E-mail: progetto.tender@centroestero.org