Prevenzione oncologica: accordo tra Lilt Asti, Ordine dei Farmacisti e Federfarma

Il 30 marzo 2021 è stato siglato a livello nazionale il protocollo d’intesa tra la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI) e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT) per l’avvio di una proficua collaborazione finalizzata a promuovere iniziative comuni per la prevenzione oncologica tra le circa 20.000 farmacie attive sul territorio nazionale e i Coordinamenti Regionali, le Associazioni Provinciali e le Delegazioni Comunali LILT.

Ad Asti, il 29 settembre scorso, si sono incontrati Bartolomeo Marino, presidente LILT Asti, Aldo Pia, presidente Ordine dei Farmacisti della Provincia di Asti e Michele Maggiora, presidente FEDERFARMA Asti, per presentare il protocollo d’intesa nazionale e ufficializzare il reciproco impegno mirato a sensibilizzare la popolazione alla prevenzione oncologica.

Il presidente della LILT di Asti ha evidenziato il ruolo fondamentale dei farmacisti nel diffondere la cultura della prevenzione attraverso l’adozione di stili di vita corretti che si attuano con una sana alimentazione, un’adeguata attività fisica e migliorando la consapevolezza dei fattori di rischio che possono incidere sullo sviluppo di patologie oncologiche. Il dottor Marino ha chiesto ai rappresentanti di FOFI e di FEDERFARMA un aiuto concreto nel supportare, a livello locale, le campagne nazionali LILT di prevenzione oncologica, quale la Campagna Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno che si svolgerà nel prossimo mese di ottobre e, a seguire, la Campagna Percorso Azzurro, di prevenzione dei tumori maschili nel mese di novembre e tutte le iniziative che verranno intraprese nei mesi successivi.

Il dottor Pia ha ringraziato la LILT per la richiesta di collaborazione rivolta all’Ordine dei Farmacisti di Asti, ricordando che le farmacie sono un punto di riferimento indispensabile del Sistema Sanitario Nazionale per il servizio che offrono alla popolazione ed ai malati. La consapevolezza del ruolo importante e insostituibile delle farmacie accanto ai medici di famiglia, è risultata ancora più chiara nel periodo della pandemia. Il presidente della FOFI della Provincia di Asti ha confermato la piena disponibilità a lavorare in sinergia con la LILT e Federfarma su tutto il territorio proviniciale, nella convinzione che la prevenzione sia la strada principale da percorrere per la lotta ai tumori .

Il dottor Maggiora, presidente di Ferfarma Asti, si è complimentato con la LILT per l’ impegno in ambito oncologico sul territorio astigiano e ha offerto piena collaborazione ad operare con la rete di farmacie presenti nella Provincia di Asti per fare entrare in ogni casa il messaggio della prevenzione, sia distribuendo materiale divulgativo offerto dalla LILT, sia organizzando, nei centri più grandi della Proviincia di Asti, incontri informativi tenuti da esperti. Infine il sindaco Maurizio Rasero ha ribadito l’importanza dell’alleanza tra LILT, FOFI e Federfarma per fornire un servizio informativo aggiuntivo alla popolazione astigiana in ambito sanitario.