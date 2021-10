Prevenire il tumore al seno: grande successo per la 9° edizione della “Camminata Nastro Rosa”

Ottimi riscontri, sabato, per la 9° edizione della “Camminata Nastro Rosa per la prevenzione del tumore al seno” organizzata dalla Lilt di Asti. 244 i camminatori che hanno aderito all’iniziativa (233 adulti ed 11 bambini). La partecipazione di tanti cittadini è stata motivo di gioia e soddisfazione per i volontari Lilt che hanno dedicato tempo ed energia alla realizzazione dell’evento, impensabile solo qualche mese fa a causa della pandemia.

All’iniziativa hanno portato il loro saluto il Sindaco di Asti Maurizio Rasero, l’Assessore Mariangela Cotto, i Consiglieri Comunali Francesca Varca ed Elisabetta Lombardi, la Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Asti Nadia Miletto, il Delegato Provinciale CONI Lavinia Saracco e il Vice Presidente Lilt di Asti Gianni Miroglio.

Dopo la partenza i camminatori hanno seguito il percorso attraverso il Parco Lungo Tanaro formando un lungo serpentone ed è stato emozionante rivedere tanta gente camminiare insieme. Numerosi i partecipanti delle associazioni Nordic Walking Asti e Coldiretti – Donne Impresa. All’arrivo i camminatori sono stati omaggiati di alcuni gadget.

Il buon esito dell’evento è stato reso possibile dal lavoro di organizzazione svolto dei volontari della Lilt di Asti e dall’aiuto di istituzioni, enti, associazioni di volontariato, privati cittadini e titolari di esercizi commerciali ed aziende. Lilt ringrazia tutti coloro che hanno sostenuto l’iniziativa: i volontari dell’ Associazione Carabinieri in Pensione, del Vespa Club Alfieri di Asti e la Croce Verde di Asti che hanno svolto assistenza lungo il percorso della camminata.