Premio Asti d’Appello Junior: adesioni aperte per le scuole primarie

C’è tempo fino al 31 ottobre per le scuole elementari di Asti e provincia che vogliono partecipare all’edizione 2021-2022 del Premio Asti d’Appello Junior.

Il progetto nasce nell’ambito delle iniziative che la Biblioteca Astense Giorgio Faletti annualmente propone alla scuola per promuovere la lettura presso i giovani: nel 2011 la proposta di organizzare qualcosa di analogo al Premio Asti d’Appello anche per i piccoli ha portato alla nascita il Premio d’Appello Junior, che nelle dieci edizioni precedenti ha coinvolto moltissimi ragazzi delle scuole di Asti e provincia.

Riservato alle classi quarte e quinte di ciascun istituto, può coinvolgere una sola classe o una rappresentanza di ragazzi da più classi. La Biblioteca Astense mette a disposizione di ogni classe una copia dei 3 o 4 volumi scelti tra le migliori novità dell’anno 2021 per la fascia d’età fino a 11 anni perché siano letti e valutati dagli studenti. Tra tutte le classi che avranno partecipato alla votazione finale saranno estratti a sorte tre premi, uno da 300 e due da 100 euro in acquisto libri. Ed è questa la particolarità del Premio: premiare, oltre al libro, i giurati che lo hanno votato.

A causa dell’emergenza in corso non è ancora sicuro che potrà essere organizzata, come negli anni precedenti, la cerimonia finale a teatro Alfieri: in caso contrario si opterà per la modalità online.

Gli insegnanti che vogliono far partecipare una classe all’edizione 2021-2022 del Premio d’Appello Junior possono comunicare l’adesione per iscritto via mail entro il 31 ottobre all’indirizzo: AT0004@biblioteche.reteunitaria.piemonte.it

La premiazione si terrà indicativamente l’ultima settimana di maggio 2022.