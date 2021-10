Premiati a Torino i chiaroscuro dell’artista astigiano Lorenzo Barruscotto

Domenica 3 ottobre 2021 si è tenuta a Torino al Teatro Agnelli la premiazione di partecipanti al biennale “Concorso Internazionale di pittura, disegno-grafica ed acquerello Metropoli di Torino”, giunto alla sua ottava edizione.

All’artista astigiano Lorenzo Barruscotto è stato conferito il primo premio per la sezione “Disegno e grafica” grazie al ritratto intitolato “L’anniversario” raffigurante la fidanzata Dafne. La giuria presieduta dal critico d’arte Angelo Mistrangelo ha motivato così il premio: “Il segno grafico a carboncino rappresenta la tecnica con la quale l’autore delinea un volto, un’espressione e la sottesa energia del nero di china. La pagina restituisce il fascino di una composizione caratterizzata da un personale e piacevole racconto.”

Il quadro, insieme agli altri finalisti del Concorso, è rimasto esposto presso il Mausoleo della Bela Rosin a Torino fino al 10 ottobre 2021. A febbraio 2022, in quanto parte del premio previsto per il suo piazzamento, si terrà una mostra personale presso la galleria di “Arte Città Amica” sempre a Torino. In tale occasione sarà esposta anche un’altra opera dell’astigiano intitolata “Virtute”, inserita nella mostra collettiva “Sulle orme di Dante” (conclusa il 5 ottobre), indetta per i 70 anni dalla morte del sommo poeta e comprendente realizzazioni ispirate alla Divina Commedia.

Barruscotto ha affinato le sue tecniche senza frequentare scuole in ambito artistico ed i ritratti sono divenuti la sua specialità. Matita, carboncino e pennini gli strumenti che predilige. Ha partecipato a diverse manifestazioni ed esposizioni in Patria e all’estero, risultando finalista o vincitore in più di un concorso di livello nazionale. Perfino il Pontefice ha potuto gradire il proprio ritratto: “L’opera è per me un punto d’onore nella mia carriera” commenta l’artista.

Scrittore, oltre che ritrattista, vari suoi lavori compaiono in molti articoli ed interviste su noti siti quali “Fumetto d’Autore” (è sua la rubrica western “Osservatorio Tex” da cui è nato un progetto senza scopo di lucro di letture declamate da doppiatori e doppiatrici a favore di persone ipo e non vedenti chiamato “Una voce per te”), “Farwest.it”, su riviste della caratura di “Fumo di China” e su pagine social ufficiali tra cui spicca quella de “Il Festival Internazionale del Doppiaggio – Voci nell’ombra”.

Il suo talento è approdato anche oltre oceano in USA e Canada. Il 29 marzo 2020 nasceva l’iniziativa ufficiale “Ritratti per aiutare chi aiuta”: vendita di opere a favore della lotta al Coronavirus affrontata da enti come Croce Rossa ed Emergency, conclusasi ad aprile 2021, dopo un intero anno di impegno. “Ho cercato e cerco tutt’ora, di fornire anche un sostegno concreto mettendo a disposizione le mie capacità nell’ambito di importanti questioni sociali” concude Barruscotto.