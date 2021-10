Ponzano Monferrato a Bologna con i Comuni Fioriti e una Miss

Dopo una lunga pausa torna il Meeting Nazionale Comune Fiorito in programma Sabato 23 Ottobre a Bologna all’interno della Fiera Mondiale della Meccanizzazione Agricola EIMAINTERNATIONAL Appuntamento per Comuni piccoli e grandi che aderiscono al Circuito Nazionale dei Comuni Fioriti.

Comuni che hanno ottenuto o che sono in corsa per l’ottenimento del Marchio di Qualita’ dell’Ambiente di Vita Comune Fiorito e Comuni che iniziano il loro percorso con il progetto Vivere in un Comune Fiorito realizzato in collaborazione con UNCEM.

Appuntamento anche con la nuova edizione di Miss Comuni Fioriti che caratterizzerà e porterà in passerella l’identità e le tradizioni del Comune rappresentato. Ponzano sarà rappresentato da Desiree Ciliberto.

Una sfida entusiasmante che ha come obiettivo il sensibilizzare sempre più i comuni della nostra Italia alla cultura dell’accoglienza e della bellezza.