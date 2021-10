Piemonte, richiesto lo stato di emergenza per l’alluvione del 3 e 4 ottobre

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha trasmesso oggi a Roma, la lettera con cui si chiede lo stato di emergenza per l’alluvione del 3-4 ottobre 2021 che ha interessato il territorio della provincia di Alessandria della Regione Piemonte.

Proseguono intanto le ricognizioni per verificare la presenza di eventuali altri danni in altre province del Piemonte.

Il Presidente Cirio e l’Assessore ai Trasporti infrastrutture opere pubbliche e Protezione Civile, Marco Gabusi, che nei giorni scorsi ha effettuato vari sopralluoghi per monitorare la situazione e il suo evolversi, sono in costante contatto con il Capo dipartimento nazionale della Protezione civile che ha assicurato la massima attenzione, in particolare per quanto accaduto nella zona dell’Ovadese e dell’Acquese.

Per scaricare la lettera inviata dal presidente Cirio al presidente del consiglio dei Ministri, Mario Draghi, clicca qui —->>> richiesta stato-emergenza alluvione 3-4 ottobre 2021