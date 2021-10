Piemonte, aperto il bando “misure straordinarie per lo sport – emergenza Covid 19”

E’ stato pubblicato oggi il bando “Misure straordinarie per lo sport – emergenza Covid 19”, voluto dalla Regione Piemonte per aiutare le realtà sportive del territorio a sostenere le spese che hanno dovuto affrontare durante il periodo di chiusura forzata causato dalla pandemia di Coronavirus.

Lo stanziamento ammonta a 2 milioni di euro e si rivolge alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche, agli Enti di promozione sportiva e alle Federazioni.

La domanda potrà essere presentata fino al 3 novembre 2021 collegandosi al link https://bandi.regione.piemonte.it/contributi-finanziamenti/misure-straordinarie-sport-2021-emergenza-covid-19

Il Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, e l’Assessore regionale allo Sport, Fabrizio Ricca, sottolineano che queste risorse si sommano ai 5 milioni di euro già stanziati nei mesi scorsi per supportare le realtà sportive del territorio di fronte alle conseguenze della pandemia. In tutto 7 milioni per sostenere lo sport di base, uno dei settori maggiormente colpiti dall’emergenza sanitaria, e per garantire la possibilità di ripartire.