Per Halloween i “biscotti da paura” di Linda

Non è il caso di spiegare a voi, giovani lettori, cosa sia la festa di Halloween.

Siete però curiosi di sapere come si prepara alla notte più spaventosa dell’anno la nostra amica Linda Marinetti di San Damiano d’Asti insieme al suo fratellino Cesare? Una delle attività che più le piacciono è la realizzazione dei “biscotti da paura”, dolcetti di pasta frolla decorati.

Il procedimento lo spiega la mamma Viviana.

Prima di tutto è necessario preparare in anticipo tutto l’occorrente: utensili, ingredienti, etichette e disegni per la comprensione dei vari passaggi della lavorazione. Non bisogna dimenticare di creare l’atmosfera giusta accendendo una candela e stampando una semplice descrizione della notte di Halloween.

La prima fase è quella forse più divertente. Sul tavolo arriveranno mattarelli, farina e formine. Inizia una vera e propria ginnastica per le mani e le dita con attenzione a coordinare i movimenti e a stimolare le sensorialità: vista, olfatto, gusto e tatto. Piano piano i biscotti prendono forma e sulla teglia vengono appoggiati pipistrelli, zucche, gatti, case stregate e fantasmi.

E’ ora di infornare. Finita la cottura bisogna avere ancora un po’ di pazienza e aspettare che i biscotti si raffreddino per proseguire.

Infine la fase più delicata, quella dedicata alle decorazioni. Si possono creare dei conetti di carta-forno in cui mettere la glassa. Per prepararla sono necessari albumi d’uovo (il bianco), succo di limone e zucchero a velo; andrà poi colorata con qualche goccia di colorante alimentare. Si inizia con la glassa bianca: i fantasmi. Con quella arancione: le zucche. Infine la glassa scura: pipistrelli e gatti neri!

Ecco pronti i bellissimi e buonissimi biscotti da paura di Linda. Il procedimento è un po’ lungo e necessita di varie fasi. Per questo è importante per Linda seguire visivamente i passi grazie ai disegni realizzati dalla mamma. Preparare questi biscotti necessita di molta manualità e grande impegno: la soddisfazione alla fine è garantita!

Volete la ricetta per l’impasto? Eccola di seguito

Mescolare insieme: 290 gr. di farina; 130 gr di burro; 100 gr. di zucchero; 1 pizzico di sale; 1/2 bustina di lievito

1 uovo e 1 tuorlo. Infornare in forno già caldo a 180 gradi per 15 minuti.

[Articolo realizzato in collaborazione con “Il mondo di Linda”. Fonte foto: sito web de “Il mondo di Linda”. Per saperne di più: https://ilmondodilinda.it/]