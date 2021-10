Orti sociali ad Asti: l’esperienza in zona Atleti Azzurri

Le finalità degli orti urbani del Comune di Asti per ultrasessantenni, sono quelle di favorire la vita di relazione, l’integrazione, prevenire l’isolamento e facilitare la socializzazione e l’impiego del tempo libero, stimolando l’attività manuale e salutare all’aria aperta.

Un esempio di amicizia nata negli orti in zona Atleti Azzurri è quella che viene raccontata dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Asti. Protagonisti: Agim di origini albanesi, Bouazza e Salah di origini marocchine, Fiorenzo, Renzo e Michele italiani. “Sei persone con esperienze di vita e contesti diversi, parlano lingue diverse, hanno religioni diverse, ma sono accumunati da un cuore grande e generoso Hanno messo a disposizione nell’interesse collettivo, volontariamente, le proprie capacità e competenze: Fiorenzo e Michele hanno collaborato per migliorare i bagni, Renzo ha tinteggiato tavolo e panche e tutti insieme hanno ristrutturato lo spazio sociale degli orti. Sono persone speciali come sempre lo sono i volontari perché con altruismo, senza clamore, cambiano in meglio la vita della comunità”.

“Un comportamento di grande responsabilità civica, che ci conforta e ci fa pensare sempre di più ad una Città del Rispetto dove ci si prende cura del bene comune” dichiarano l’assessora Mariangela Cotto e il sindaco Maurizio Rasero.