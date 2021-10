Online ATnewsKids di ottobre, scarica gratis l’ATnews dei ragazzi

Eccoci con un nuovo numero di ATnewsKids! Anche questo mese, un magazine ricco di curiosità, da scaricare gratuitamente e leggerlo a scuola, a casa, con gli amici o con i genitori.

In questi giorni sentite sovente parlare del “Milite Ignoto”, ma chi è? E quali iniziative ci sono sul territorio?

Si avvicina Halloween e come si prepara la nostra amica Linda per divertirsi … con gustosi dolcetti?

In questo numero ritornano anche i contributi degli studenti della Scuola Media Parini di Asti e non mancano gli approfondimenti legati al territorio a cura di Giornarunner.

Non resta che scaricarlo cliccando qui -> ATnews Kids ottobre 2021