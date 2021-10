Olio, cosmesi uomo e cioccolato: continuano le proposte Rava e Fava per ottobre

Seconda parte di ottobre ricca di proposte ed eventi in casa Rava e Fava.

Si parte il 18 alla bottega di via Cavour 83 con l’edizione autunnale de “I Giorni dell’Olio” e l’avvio delle prenotazione di olio extrra vergine di oliva provenienti da tre cooperative – Agrinova, Valdibella e Frantoio del Parco, che stanno sviluppando nei propri territori un’economia sociale e solidale libera dalle mafie.

Dal 20 al 31 ottobre il focus cosmesi riguarderà la linea uomo: Natyr in Bottega e Lavera al NaturaSì.

Sabato 23 al NaturaSì giornata dedicata al Seme Libero nell’ambito di Seminare il Futuro per fare il punto sulla ricerca di semi adatti all’agricoltura biologica e biodinamica.

Sempre il 23 al mattino presso al Foyer delle Famiglie (vi Milliavacca 5) è tempo di Assemblea Soci della nostra Cooperativa e dell’Incontro annuale dei Soci Sovventori.

Dal 27 alla Bottega di via Cavour è il momento giusto per scoprire la linea di cioccolato fair trade Mascao a marchio Altromercato con una promo dedicata.

Sabato 30 al NaturaSì di piazza Porta Torino primo appuntamento di Benessere in Cucina per Aspettando Asti Ben Essere 2022: alla scoperta dei cereali biologici con la partecipazione del farmacista e kinesiologo dott. Andrea Romagnolo e la dietista dott.ssa Serena Manzocco.

Giovedì 28 con inizio alle 18,30 a Torino in presenza su prenotazione in via Baltea 3 ma anche on line la Mag 4 Piemonte organizza il primo incontro del ciclo ‘Finanz(i)a cosa?. Il calendario dettagliato è consultabile su www.mag4.it

APPUNTAMENTI E PROMOZIONI OTTOBRE