Oggi è la Giornata Internazionale del Caffè e l’occasione la Slow Food Coffee Coalition lancia la campagna #savethecoffeebreak.

«Vogliamo sottolineare che il caffè non è solo una bevanda che contiene caffeina, ma un prodotto agricolo dalle mille sfumature e che è in grado di sorprenderci ogni giorno. Grazie alla Slow Food Coffee Coalition vogliamo fare sì che, da un lato, venga riconosciuto il lavoro dei produttori e, dall’altro, che i consumatori possano compiere scelte dettate da una maggiore consapevolezza» spiega Emanuele Dughera, coordinatore Slow Food Coffee Coalition. «Per molte persone il caffè rappresenta soltanto un modo per avere più energia o per consumare una colazione veloce. Noi vogliamo incoraggiarli a riflettere sul caffè che bevono, scoprire da dove proviene e chi lo ha coltivato. Attraverso un viaggio per il mondo, capiremo che cosa significano le nostre pause caffè per torrefattori, consumatori e produttori, sottolineando l’importanza della salvaguardia della biodiversità e della lotta al cambiamento climatico. Per saperne di più seguiteci sugli account social di Slow Food!».

La campagna #savethecoffeebreak

La pausa caffè può diventare un momento di riflessione e di apprendimento di ciò che ruota attorno al mondo del caffè e alla sua articolata filiera. In una sorta di tour mondiale tra torrefattori, consumatori e produttori di caffè, la campagna intende esplorare le origini, le tipologie di produzione e le caratteristiche sensoriali dei diversi caffè, mostrando l’importanza di preservare la biodiversità e i rischi dovuti alla crisi climatica che stiamo vivendo. L’obiettivo della campagna è quello di rimarcare l’importanza di occuparsi della produzione del caffè e di stimolare le persone a prendere consapevolezza della sua catena del valore, portandole a chiedersi “Che tipo di caffè sto bevendo? Da dove proviene?”.

La Slow Food Coffee Coalition è una rete creata da Slow Food in collaborazione con il Gruppo Lavazza. L’obiettivo della rete è migliorare il rapporto tra coltivatori e consumatori, rafforzando il primo – e più fragile – anello della catena e promuovendo una migliore comprensione del caffè e della sua identità tra coloro che lo acquistano quotidianamente. Tutti possono firmare il manifesto, collaborando in questo modo a garantire di poter godere di un prodotto buono, pulito e giusto. La Slow Food Coffee Coalition è una rete globale che promuove la conservazione dell’ambiente, la difesa dei diritti umani e del lavoro, la trasparenza e la tracciabilità del prodotto, l’educazione e il diritto al piacere, e ha fatto di questi elementi i cardini del suo progetto.

Image by Christoph from Pixabay