Oggi è la giornata del lutto perinatale

Oggi, 15 ottobre, viene celebrata in tutta Italia la Giornata mondiale del Lutto perinatale.

L’associazione CiaoLapo onlus ha organizzato per oggi e domani un convegno nazionale online dal titolo “Per elaborare un lutto occorre un intero villaggio”.

Oggi pomeriggio dalle 16 alle 19 in diretta sulla pagina Facebook di CiaoLapo, sul profilo Twitter di CiaoLapo e sul canale Youtube prenderanno la parola: Claudia Ravaldi: “L’automutuoaiuto nel lutto perinatale: il modello CiaoLapo”; Barbara Raffini: “Da partecipante a facilitatrice: il percorso per diventare volontaria”; Sara Pariani, Elisabetta Facondini: “Il GAMA e la rete di volontariato: l’esperienza in Emilia”; Lucia Canale e Simona Maggi: “I padri e l’automutuoaiuto: l’esperienza di Torino”. Il pomeriggio si concluderà con una tavola rotonda: “GAMA e pandemia: il sostegno online”.

Domani, 16 ottobre, il programma prevede dalle 9.45 alle 13 i seguenti interventi: Claudia Ravaldi: apertura dei lavori; Giuliana Puglia, Rossella Errico, Lina Striano: “Quando il gruppo è un’oasi nel deserto: le esperienze di solitudine dei genitori della regione Campania”; Irma Vaccari, Domenico Prestanicola : “Dieci anni di automutuoaiuto: l’esperienza di Roma”; Cristina Petrozzi: “La figura del facilitatore volontario”; Cristina Fiore “Il facilitatore del gruppo di autoaiuto tra criticità e consapevolezza”; Barbara Gasparin, Caterina Saccardo: “Da arcobaleni a facilitatrici: trasformare il lutto familiare da ostacolo a risorsa”; Micaela Darsena: “Il gruppo come microcosmo in divenire: le gravidanze successive”.

Obiettivo dell’associazione CiaoLapo è dare sostegno alle famiglie colpite dalla tragedia del lutto perinatale, promuovendo la ricerca medica e psicologica correlata alla morte in gravidanza e dopo la nascita, organizzando eventi di sensibilizzazione sociale sui temi della prevenzione degli eventi avversi evitabili.

Per info: https://www.ciaolapo.it/

Ad Asti è attivo un gruppo di condivisione per le famiglie che si sono trovate ad affrontare questo lutto, che può dare sostegno e aiuto. E’ possibile contattarli alla Pagina Facebook Genitori Speciali Asti

[Fonte immagine: ciaolapo.it]