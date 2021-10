Oggi è la Festa dei Nonni e degli Angeli custodi

Oggi, 2 ottobre, si celebra in Italia la Festa dei Nonni, giorno in cui la Chiesa festeggia gli Angeli custodi.

La Festa dei Nonni, in Italia, è una ricorrenza civile istituita nel 2005 per riconoscere ufficialmente il ruolo fondamentale dei Nonni nella nostra società nell’accudimento dei nipoti. Il fiore ufficiale della festa dei nonni è il nontiscordardimé.

La Festa degli Angeli Custodi fu introdotta da papa Clemente X nel 1670 nel giorno del 2 ottobre. L’Angelo Custode determina l’esistenza di un angelo per ciascun uomo, con il compito di guidarlo e proteggerlo, dalla nascita fino alla morte.