Nuova sede per il Gruppo Ana Mombello – Zenevreto

Si sono incontrati nei giorni scorsi nella sala consigliare del Comune di Mombello Monferrato il Sindaco Augusto Cavallo, il Presidente della sezione A.N.A. di Casale Monferrato Gian Luigi Ravera, il Capo Gruppo Piero Antonio Magro ed il Segretario Enzo Galetti per firmare il contratto di comodato d’uso gratuito con cui l’Amministrazione Comunale di Mombello concede l’utilizzo del rinnovato locale di Via Morra (Ex Biblioteca) al Gruppo Alpini di Mombello-Zenevreto che sarà adibito a loro nuova sede.

Il locale di Via Morra è stato ristrutturato da tempo grazie ai fondi ricevuti nel 2019 dal Ministero per l’efficientamento energetico degli edifici pubblici che hanno consentito di recuperare la ex biblioteca che da anni si trovava in pessime condizioni. A breve quindi inizieranno le operazioni di trasloco dalla vecchia alla nuova sede che tra l’altro è di più facile accesso, trovandosi al pian terreno rispetto a quella attuale che si trova al secondo piano di un altro edificio comunale e raggiungibile solo tramite alcune ripide rampe di scale precludendo l’accesso ad alcuni membri del Gruppo con problemi di mobilità dovuti all’età avanzata.

Nel frattempo proseguono le attività benefiche del Gruppo Alpini che a breve consegneranno alla Scuola primaria di Mombello una nuova lavagna multimediale, mentre a partire dal mese prossimo inizierà la vendita dei panettoni e pandori allo scopo di raccogliere fondi da destinare a favore di progetti del proprio territorio e per sostenere il progetto campi scuola A.N.A.