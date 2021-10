Nuova donazione dall’associazione astigiana Millegocce per Emergency in favore delle donne afghane

Continua l’impegno di Millegocce in favore delle donne afghane. Dopo una prima donazione devoluta a fine settembre, l’associazione astigiana ha infatti inviato nei giorni scorsi un secondo bonifico di 1000 euro all’ospedale di Anabha in Afghanistan, gestito da Emergency. L’obiettivo è portare un aiuto concreto alle madri e ai bambini nel Panshir, regione che ha duramente resistito all’avanzata dei telebani.

Questa struttura sanitaria, posta a nord dell’Afghanistan, si occupa prevalentemente di ostetricia e ginecologia , con un reparto maternità molto attivo. Vi nascono mediamente 600 bambini al mese e fino ad oggi sono stati assistiti e curati circa 421.500 donne e bambini in un Paese in cui la mortalità materna è 99 volte più alta che in Italia. Dal 2003, inizio attività ad oggi, la struttura è stata ampliata e dotata di nuove sale parto, sale operatorie e reparti di terapia intensiva e sub intensiva. Qui Emergency promuove la formazione del personale locale nell’ottica di fornire un modello operativo di riferimento per strutture analoghe sul territorio o l’autonomia sanitaria.

Per sostenere questa realtà Millegocce ha realizzato una raccolta fondi attraverso una mostra online in cui sarà possibile acquistare opere di artisti astigiani e non. Lo scopo del progetto non è quello di promuovere gli artisti, ma di portare un aiuto concreto alle donne afghane in un momento di particolare necessità.

Ogni artista potrà partecipare con una o più opere a piacere di cui dovrà specificare: misure, tecnica, importo minimo applicato esclusivamente per questa occasione. Le fotografie delle opere saranno inviate all’Associazione Millegocce via email (cascalaterra@libero.it oppure info@millegocceonlus.it) e poi saranno esposte sul sito web, con indicazione dell’autore, nome opera e valore minimo di offerta. L’eventuale benefattore, individuata l’opera di suo interesse manderà via mail (cascalaterra@libero.it) la sua offerta alla Associazione per un importo pari o superiore a quello minimo indicato. Se l’opera è ancora disponibile gli sarà comunicato il Conto IBAN su cui versare l’importo.

Tutte le informazioni sugli oggetti posti all’asta, sul semplice regolamento dell’iniziativa, sull’andamento della raccolta fondi si trovano sul sito www.millegocceonlus.it.

Per ulteriori informazioni sull’Ospedale di Anabha in Afghanistan, clicca QUI.