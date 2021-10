Nova Coop, con “Dona la spesa” oltre 100.000 prodotti donati in un giorno

Sono stati oltre 100.000 i prodotti alimentari raccolti all’interno dei 50 punti vendita della rete Nova Coop in Piemonte e Alta Lombardia che hanno aderito a “Dona la Spesa”, la raccolta alimentare speciale promossa dalla Cooperativa in collaborazione con le Onlus del territorio per portare un aiuto concreto alle persone che vivono in condizioni di disagio economico.

L’appuntamento autunnale con “Dona la Spesa” chiude tradizionalmente la serie di raccolte speciali promosse da Nova Coop per rispondere ai bisogni dei territori nei quali opera e generare valore condiviso per le comunità. Alle due campagne – una in primavera e una in autunno – di raccolta di prodotti alimentari e beni di prima necessità si aggiungono infatti quella dedicata alla donazione di alimenti e mangimi per animali e quella di materiali di cancelleria in favore degli studenti. Uno sforzo che Nova Coop porta avanti da anni grazie al supporto dei Soci Coop e dei volontari delle Onlus partner dell’iniziativa.

I prodotti raccolti sabato 16 ottobre sono già stati consegnati, a margine della giornata, alle associazioni del territorio che si occuperanno di distribuirle alle persone e alle famiglie che ne hanno più bisogno.

“Con questa raccolta alimentare si conclude il ciclo di quattro raccolte organizzate da Nova Coop nel corso dell’anno – dichiara Silvio Ambrogio, direttore Politiche Sociali Nova Coop – Si tratta di iniziative che rispondono ai bisogni del territorio e che sono ben accolte da parte della nostra clientela. Questa inoltre non è l’unica iniziativa promossa da Nova Coop in coerenza con il primo obiettivo dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, ovvero ridurre la percentuale di persone che vivono in condizioni di disagio economico. Da anni doniamo i prodotti non più vendibili ma ancora consumabili con il progetto Buon Fine e nelle fasi più critiche della pandemia abbiamo avviato iniziative di sostegno in collaborazione con le Amministrazioni locali e l’associazionismo”.