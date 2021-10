Nordic Walking Asti dona 1500 euro al Centro di recupero Lipu di Tigliole

Nei giorni scorsi è stato consegnato alla Lipu di Asti un contributo di 1.500 euro dalla Asd Nordic Walking Asti.

Dino Fantato, presidente dell’associazione, insieme a una delegazione di istruttori e camminatori, ha incontrato nella sede Lipu di Tigliole i responsabili di Lipu Asti Domenico Marinetto e Angelo Rossi, ai quali è stato consegnato l’assegno che servirà a sostenere le iniziative portate avanti dal Centro di recupero della fauna selvatica, che opera con lo scopo di recuperare, curare e reintrodurre in natura esemplari di animali selvatici trovati feriti, malati o debilitati per cause varie.

Proprio per sostenere le loro attività, la Asd Nordic Walking Asti ha deciso di devolvere l’ingente somma in loro favore. È abitudine dell’associazione, infatti, destinare ogni anno i proventi delle loro attività a sostegno di associazioni ed enti benefici per supportare iniziative socialmente utili. In occasione della consegna dell’assegno è stato anche liberato un rapace che da due mesi era curato in voliera presso il centro di Tigliole.