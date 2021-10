Nizza, il Centro di Formazione Professionale si rinnova con corsi e spazi all’avanguardia

Con l’allestimento dei nuovi locali attrezzati con gli strumenti più avanzati come LIM, piattaforme per la comunicazione didattica a distanza, droni, serra aeroponica ed altre dotazioni all’avanguardia, al Centro di Formazione Professionale del CIOFS-FP di Nizza Monferrato si parte coniugando tradizione ed innovazione, con i corsi gratuiti per i giovani e per gli adulti disoccupati, ma anche occupati o in Cassa Integrazione Straordinaria.

Un ventaglio di proposte che può coinvolgere un gran numero di persone e perfezionare le loro competenze lavorative. Due opportunità completamente gratuite sono offerte: una per diventare addetto al giardinaggio e ortofrutticoltura (durata 600 ore; requisito minimo per iscriversi: licenza di scuola media) e l’altra per diventare tecnico specializzato in contabilità aziendale, (durate 800 ore; requisito minimo per iscriversi: diploma di scuola superiore).

Due mestieri all’ordine del giorno: il primo ci richiama l’attenzione alla terra, fondamentale in una zona agricola e vitivinicola, come quella del nicese; l’altro riguarda gli aspetti amministrativi e contabili che aziende di qualsiasi settore devono adempiere. Non trascurabile è la possibilità di effettuare lo stage aziendale, cioè una formazione pratica direttamente sul campo, con l’opportunità di sperimentare ed accrescere le proprie capacità.

Il tutto in un ambiente che offre da sempre cordialità, professionalità ed attenzione alla persona, come è tipico dello stile educativo salesiano, seguendola dai primi passi nella scuola dell’infanzia, durante la frequenza dei vari gradi scolastici, nella formazione professionale ed accompagnandola fino all’inserimento lavorativo.