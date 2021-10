Nasce ad Asti la Piccola Scuola Montessori: iscrizioni aperte per il prossimo anno scolastico

Sono aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2022-23 alla Piccola Scuola Montessori, scuola primaria parentale con sede in centro città a metodo Montessori.

Caratteristiche principali sono l’autonomia, la libertà di scelta, la responsabilità individuale e collettiva, con molte attività outdoor e attenzione al rispetto e cura dell’ambiente. Tutti aspetti propri del cosiddetto metodo educativo ideato da Maria Montessori educatrice, pedagogista, medico, neuropsichiatra infantile, filosofa e scienziata italiana che visse a cavallo tra Ottocento e Novecento. Questo metodo, inizialmente utilizzato in Italia, si diffuse a breve in tutto il mondo.

Il pensiero pedagogico di Maria Montessori prevede l’organizzazione di un ambiente preparato scientificamente per permettere lo sviluppo delle abilità cognitive, sociali e morali di ogni essere umano. In un ambiente favorevole e accogliente, si possono osservare con facilità le naturali manifestazioni della persona e scoprire che si può apprendere bene e con piacere senza ricorrere a premi e punizioni, lasciando i bambini liberi di lavorare secondo i propri ritmi e i propri interessi su materiali che permettono a tutto il corpo di esercitare intelligenza e creatività, sviluppando così una personalità̀ democratica e aperta al mondo.

La scuola si trova in via Morelli 15 presso l’associazione Imparamare. Per conoscerne meglio l’approccio educativo sono state organizzate delle giornate di presentazione: sabato 23 ottobre dalle 15 alle 17; sabato 13 novembre dalle 15 alle 17; sabato 4 dicembre dalle 15 alle 17. La prenotazione è obbligatoria all’indirizzo email: info@cuoreacuore.eu.

Stesso recpito anche per avere informazioni o fissare colloqui anche successivi alle giornate di presentazione.