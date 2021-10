Murisengo, teatro francese a scuola

Si è concluso il progetto di teatro in francese realizzato dalla scuola primaria di Murisengo. È stato facile e divertente potenziare la conoscenza e l’uso della lingua francese tra musica, canti, costumi e coreografie. L’ impegno è stato grande e l’entusiasmo ancora di più.

Quest’esperienza ha permesso agli alunni di esprimersi in modo libero e ludico-creativo, sviluppando la capacità di collaborare con i compagni e con le insegnanti per raggiungere un fine comune. Tutti hanno appreso non solo ad accettare le diversità ma anche a valorizzarle. Le attività svolte hanno inoltre accresciuto lo sviluppo della coordinazione psico-motoria e delle capacità critiche, logiche, espressive e hanno permesso di sperimentare l’uso di una nuova lingua appresa e dei molti linguaggi diversi dal parlato.

Per ora docenti e alunni si dovranno accontentare di mostrare quanto realizzato con un video ma tutti sono pronti a replicare dal vivo, quando i regolamenti Covid lo permetteranno, davanti ad un folto pubblico.