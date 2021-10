Moto ed auto storiche in mostra alla residenza Opera Pia Tellini di Asti

Sono riprese a pieno ritmo le iniziative organizzate dalla Cooperativa Sociale IL FARO all’interno delle sue strutture per anziani.

Sabato 9 ottobre all’interno del cortile della residenza Opera Pia Tellini di Via Brofferio di Asti a partire dalle ore 14,00 grazie alla disponibilità e collaborazione del Lions Club Storici, artisti e presepisti sarà allestita una mostra tutta particolare con l’esposizione di alcune bellissime auto e moto d’epoca messe a disposizione dall’associazione.

Una iniziativa molto apprezzata anche dai parenti degli ospiti che vedono con gioia il riprendere delle attività all’interno delle strutture, commenta il Presidente della Cooperativa Carla Ferrato, che permetterà ai nostri ospiti di passare un bel pomeriggio spensierato in cui sicuramente i ricordi della gioventù faranno da padroni.

I nonni tutti vaccinati e in possesso di DPI saranno accompagnati in questo viaggio dell’automobile dalla educatrice Jazmina Silva che spiegherà la storia dei vari modelli e motori, al fine di stimolare proprio i ricordi e le emozioni degli ospiti della residenza. Alla mostra parteciperanno anche alcuni ospiti della Clinica San Giuseppe e della Residenza San Giuseppe, che per la prima volta dopo tanto tempo potranno rincontrarsi e condividere questi attimi di spensieratezza.

Sarà un ottimo pomeriggio di svago in cui non mancheranno anche giochi e divertimenti grazie anche al contributo musicale della Banda delle Zucche. Il pomeriggio si concluderà alle 17.30 con una gustosissima “merenda d’na vota”, con prelibatezze piemontesi preparate da alcune nonne esperte in dolci.