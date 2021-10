Mombello, prosegue la collaborazione tra Mono Carrasco e la primaria

Continua la collaborazione tra l’artista Hector Roberto Carrasco e gli alunni della scuola di Mombello. Dopo la realizzazione negli scorsi anni di due murales nei paesi di Mombello e Zenevreto, l’artista e gli alunni si sono cimentati nel dipingere un bellissimo pannello, basato sulla favola della “Farfalla Amanda”, scritta dallo stesso artista. Il murales verrà poi appeso alla facciata della scuola per abbellirla ed essere visibile nel paese.

Gli alunni e le insegnanti hanno successivamente sviluppato il progetto, creando una seconda storia “La farfalla Amanda va a scuola”, che è stata usata come spunto per la creazione di altri

elaborati artistici e per momenti ludici da condividere all’aperto, come le “Olimpiadi Farfalline”.

Tutte queste attività dimostrano che la scuola sta ripartendo, tornando ad essere uno strumento prezioso al servizio dei bambini. Tutto ciò si realizza attraverso la comunicazione con gli occhi e con l’arte (nonostante la mascherina), attraverso la narrazione dell’esperienza emotiva e l’aiuto a comprendere ciò che accade intorno a noi, ma soprattutto attraverso la vicinanza dei cuori come “ricetta” per diminuire la distanza del corpo.