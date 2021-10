Mombello, nuova Lim per la scuola donata dagli alpini

Martedì 19 ottobre, nella scuola primaria di Mombello, è stata installata una nuova Lavagna Multimediale, componente tecnologica ormai essenziale per lo svolgimento del programma didattico, donata dagli alpini di Zenevreto- Mombello.

Questo grande gesto dimostra che il sostegno degli alpini è preziosissimo: il fatto che abbiano preso a cuore la scuola ed i giovani del territorio è un ulteriore motivo di ammirazione nei loro confronti. Sono sempre presenti durante le manifestazioni, pronti ad aiutare tutti. Rappresentano per la scuola una grandissima risorsa, non solo per le donazioni, ma per il messaggio di solidarietà e di condivisione che trasmettono attraverso questi gesti ai nostri bambini.