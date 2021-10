Ministero della Difesa: quali saranno i prossimi bandi di concorso

Il Ministero della Difesa è uno degli enti pubblici che offre maggiori possibilità d’impiego a chi desidera intraprendere una carriera militare, dal momento che sotto l’egida del dicastero vi sono l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica e i Carabinieri. Nel 2021, il Ministero ha ripreso la pubblicazione dei bandi di concorso pubblici e interni per arruolamenti ed avanzamenti di grado. Ciò nonostante, tra la fine di quest’anno e l’inizio del prossimo sono attesi nuovi bandi; per monitorare l’uscita dei prossimi concorsi Ministero della Difesa è consigliabile consultare periodicamente i portali istituzionali (e, in particolare, le sezioni dedicate ai concorsi) oppure un portale specializzato come concorsipubblici.com. Orientativamente, però, è già possibile indicare una serie di date approssimative per l’uscita dei prossimi bandi.

Accademia dei Carabinieri

Il prossimo bando di concorso dovrebbe essere pubblicato tra dicembre e gennaio, a meno di problemi logistici organizzativi; di conseguenza, il termine per la presentazione delle domande dovrebbe collocarsi non oltre febbraio. Potranno partecipare a questa procedura di selezione i candidati maggiorenni che non hanno ancora compiuto il ventiduesimo anno di età, a meno di non aver già prestato servizio militare; in tal caso, il limite massimo di età viene elevato in proporzione. In aggiunta, tra i requisiti vi saranno il possesso della cittadinanza italiana, dei diritti civili e politici e l’aver conseguito un titolo di studio valido per l’accesso all’istruzione universitaria. L’ammissione è subordinata anche al possesso di alcuni requisiti fisici relativi alla vista e all’udito. L’iter di selezione sarà articolato in una serie di step successivi: prova preselettiva, test scritto di conoscenza della lingua italiana, prova di inglese, test fisici e accertamenti psico-attitudinali.

Accademia dell’Esercito

Anche questo bando dovrebbe essere pubblicato tra il dicembre di quest’anno e il gennaio del prossimo. Verranno messi a concorso diversi profili, da quelli per l’arruolamento in ferma volontaria a quella prefissata, fino agli ufficiali. In base al tipo di posto a bando, oltre a quelli di carattere generale, saranno richiesti anche requisiti specifici.

Accademia della Marina Militare e Accademia Aeronautica

I bandi per entrare a far parte dell’Accademia della Marina Militare o dell’Accademia dell’Aeronautica sono attesi, come i precedenti, tra dicembre e gennaio; anche in tal caso, i profili messi a concorso potrebbero essere diversi, dagli ufficiali ai marescialli, fino agli allievi in ferma volontaria (VFP1 o VFP4) sia quelli in ferma prefissata.

Concorsi per maresciallo

A febbraio 2022 dovrebbero essere banditi diversi concorsi per l’assegnazione dei gradi di maresciallo in vari corpi facenti capo al Ministero della Difesa. In particolare, sono attesi i concorsi per Maresciallo dell’Aeronautica Militare, Maresciallo dei Carabinieri, Maresciallo dell’Esercito Italiano e Maresciallo della Marina Militare.

Bandi per le scuole militari e le accademie

Nel corso dei primi mesi del 2022 saranno pubblicati anche i bandi di concorso per le accademie e le scuole militari; in particolare, tra febbraio e marzo, dovrebbero aprirsi i termini per le domande di partecipazione alle procedure per l’arruolamento delle nuove leve presso la Scuola Douhet di Firenze (Aeronautica Militare), la Scuola Militare Nunziatella di Napoli, la Scuola Militare Morosini di Venezia (Marina Militare) e la Scuola Teuliè di Milano. Il prossimo concorso per chi aspira ad entrare nell’accademia della Guardia di Finanza, invece, è atteso tra aprile e maggio mentre il bando per gli aspiranti marescialli delle Fiamme Gialle sarà pubblicato probabilmente nel mese di maggio. Nello stesso periodo, infine, si prevede l’uscita del bando di concorso per l’arruolamento degli allievi ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP) della Marina Militare, riservato ai candidati che non hanno ancora compiuto il 38° anno di età.

Per la Polizia di Stato, infine, sarà necessario attendere di più, dal momento che la pubblicazione del bando è attesa tra ottobre e novembre 2022.