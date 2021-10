Nella seconda giornata di campionato il Madonnina perde 2-1 nella trasferta di Volpedo nonostante una partita ben giocata che avrebbe dovuto terminare in pareggio. La rete dei valcerrinesi è stato siglata da Fabio Diotto. Poi, vista la distanza, la squadra si è fermata a cena e una parte di giocatori e dirigenti ha anche pernottato in in agriturismo della zona, con rientro il sabato mattin