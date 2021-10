L’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti riprende con i convegni in presenza

L’attività dell’Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti non si è mai fermata in questo recente periodo di forzata inattività, lavorando molto in remoto con videoconferenze riservate ai soci e, finalmente, non appena si è verificata l’opportunità anche incontri in presenza nel rispetto delle normative vigenti.

Così nei giorni scorsi a Trento si è tenuto un Convegno nazionale dal titolo “Il futuro dell’UCID nel Contesto dell’Italia che Cabia” al quale hanno preso parte, gli astigiani Paolo Porrino Presidente UCID del Piemonte-Valle d’Aosta e Luigi Gentile Presidente Commissione Nazionale Sanità e Segretario Generale Piemonte e Valle d’Aosta UCID. L’evento organizzato con la collaborazione del Gruppo UCID Trentino Alto Adige e la Sezione di Trento, riservato ai presidente dei Gruppi Regionali ed ai segretari, si è svolto presso il centro incontri Ferrari a Trento e tra i numerosi relatori presenti è intervenuto Gian Luca Galletti, presidente nazionale UCID.

Anche la sezione astigiana dell’UCID, presieduta da Simone Solaro, ha tenuto presso i locali del Seminario di Asti un incontro, organizzato da Evasio Sattanino, presidente onorario della sezione astigiana presenti don Angelo Ragazzo missionario salesiano in Etiopia, don Genesio Tarasco nuovo Direttore della Casa Salesiana di Asti, don Marco Andina Assistente Ecclesiastico UCID di Asti e naturalmente un gruppo numeroso di soci Astigiani.