Luca Perosino confermato Rettore del Borgo Torretta

Luca Perosino è stato confermato alla guida del Comitato Palio Borgo Torretta per l’anno 2022. Questo l’esito delle votazioni che si sono tenute nella sede di corso Torino con 75 votanti su 121 aventi diritto. Per Perosino (classe 1986, dipendente di una compagnia assicurativa) si tratta del terzo mandato.

Dopo la proclamazione, il rettore ha tenuto un breve discorso in cui ha ringraziato tutti e ha auspicato un’unità di intenti per il bene del Comitato. Ha formulato un desiderio: che il 2022 possa essere un anno “normale”, anche in senso paliofilo. A breve sarà ufficializzato il Direttivo e saranno formate le varie Commissioni.