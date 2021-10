Lilt, al via anche ad Asti la “Campagna Nastro Rosa” per la prevenzione del tumore al seno

La “Campagna Nastro Rosa Lilt For Women”, che quest’anno ha come testimonial Matilde Gioli, giovane e talentuosa attrice , si rivolge in particolar modo a tutte le giovani donne che non hanno mai fatto un controllo al seno. Proprio in questa fascia d’età si registra infatti una costante crescita del tumore al seno.

E’ di vitale importanza mantenere l’attenzione sempre alta sulla prevenzione del tumore mammario poichè il cancro al seno è la patologia oncologica più frequente, con i circa 55.000 nuovi casi del 2020 e con un trend in crescita, purtroppo aggravato dal ritardo degli screening, delle terapie e degli interventi chirurgici causato dall’emergenza Covid.

La Lega per la Lotta contro i Tumori (LILT), Associazione Provinciale di Asti – ODV, con le sue delegazioni territoriali, promuove da anni nel mese di ottobre la campagna Nastro Rosa per sensibilizzare la popolazione femminile all’importanza dell’adesione ai programmi di screening di diagnosi precoce e dell’adozione di uno stile di vita sano, attraverso l’alimentazione corretta e l’incremento dell’attivita fisica.

Grazie ad un accordo siglato tra la LILT, l’Ordine dei Farmacisti di Asti (FOFI) e l’Associazione Titolari di Farmacia della Provincia di Asti (FEDERFARMA), le farmacie di Asti e provincia, da quest’anno collaboreranno a diffondere il messaggio della campagna di prevenzione fornendo consigli ed esponendo nelle loro vetrine e nei locali interni materiale divulgativo sulla prevenzione del tumore mammario.

La campagna “Nastro Rosa-Lilt for Women 2021”condotta dalla LILT di Asti, prevede diversi appuntamenti. Sabato 9 ottobre alle 10 conferenza nell’Aula Magna Polo Universitario Astiss, piazzale De Andrè di Asti su: “Prevenzione e diagnosi precoce delle neoplasie femminili: strategia multidisciplinare”. Nel corso della conferenza interverranno la dottoressa E. Feyles, il dottor M. Barbero, la dottoressa L. Martincich e l’ostetrica Nadia Miletto che presenteranno le strategie multidisciplinari adottate dalla Breast Unit dell’Ospedale di Asti per la diagnosi e la lotta alle neoplasie mammarie.

La dottoressa L.Giordano, direttrice SSD Epidemiologia Screening della Regione Piemonte, relazionerà su “Le vecchie e nuove frontiere degli screening oncologici” in cui presenterà l’iniziativa europea MyPeBS” (MyPersonal Breast Screening), una nuova strategia di screening personalizzato che tiene conto del rischio individuale che ogni donna ha di sviluppare un tumore al seno.

Sabato 16 ottobre sarà il momento della Camminata Nastro Rosa, ormai tradizionale evento di prevenzione del tumore al seno presso il Parco Lungotanaro di Asti. Iscrizioni a partire dalle 15 presso il piazzale Traghetto 2 del Parco Lungotanaro. Partenza sarà scaglionata a partire dalle 15.30. Il contributo solidale di partecipazione è di 7 euro per gli adulti, 3 euro per bimbi e ragazzi fino a 12 anni; gratis per gli amici a 4 zampe. I primi 200 iscritti verranno omaggiati con alcuni gadget.

Sempre sabato 16 ottobre alla sera, “Emozioni”, omaggio a Lucio Battisti con Rosario De Cola ed i Beggar’s Farm. Appuntamento alle 21 al presso Palco 19 (via Ospedale, Asti). Spettacolo organizzato dall’Agenzia “Primafila Eventi & Spettacoli”- Info e prevendite: 3478347584

Domenica 17 ottobre saranno allestitite ad Asti le bancarelle del gruppo di arteterapia della Lilt di Asti: dalle 8 alle 17 presso i Portici Anfossi di piazza Alfieri e dalle 9 alle 12 presso la Chiesa San Pietro.

Per tutto il mese di Ottobre si potranno prenotare visite senologiche gratuite presso l’ambulatorio della sede LILT in via Bonzanigo 32 telefonando al numero: 0141595196. La campagna di sensibilizzazione di quest’anno, si rivolge in particolar modo a tutte le giovani donne (tra i 25 e i 49 anni) che non hanno mai fatto un controllo al seno e non rientrano ancora nello screening mammografico della ASL.

Un aiuto alla diffusione del messaggio della “prevenzione rosa”, viene infine anche dal Comune di Asti, attraverso l’iniziativa “Asti in vetrina”, grazie alla quale le vetrine di alcuni esercizi commerciali nel mese di ottobre saranno addobbate di rosa e ospiteranno materiale divulgativo della LILT .

Per informazioni: LILT – ASSOCIAZIONE PROVINCIALE di ASTI, Via Bonzanigo 32, Asti, 0141595196

orario: lunedì – mercoledì – venerdì: 9.00-12.30/ martedì – giovedì: 15.00-19.00

E-mail: info@legatumoriasti.it, www.legatumoriasti.it

Di seguito il programma delle iniziative nel dettaglio –>>locandina eventi Nastro Rosa 2021