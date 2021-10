L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero al Ttg Travel Experience di Rimini

L’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero ha partecipato al TTG Travel Experience di Rimini, la manifestazione italiana di riferimento per la promozione del turismo mondiale in Italia e per la commercializzazione dell’offerta turistica italiana nel mondo, che si è svolto dal 13 al 15 ottobre nel quartiere fieristico della città romagnola.

L’Ente è tornato in presenza, con un desk dedicato alla destinazione patrimonio Unesco, all’interno dell’area espositiva della Regione Piemonte.

Due gli eventi che hanno visto protagonisti Langhe Monferrato Roero: la conferenza dal titolo “Il Piemonte in un bicchiere di vino” e l’incontro “Il riconoscimento Unesco, un’opportunità per i territori” che si sono svolte il 14 ottobre.

Nel corso del primo evento, il direttore dell’Ente turismo Mauro Carbone ha presentato al pubblico in presenza, e a chi era collegato in streaming, gli eventi della destinazione enoturistica, ricordando l’avvicinarsi della sesta edizione del Forum Mondiale sul Turismo del Vino, che sarà ospitato tra meno di un anno tra le colline patrimonio dell’umanità per i paesaggi vitivinicoli. Al termine dell’evento è stato offerto un calice di Nizza docg ai partecipanti.

Il secondo evento, a cura del Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, si è parlato di sviluppo turistico sostenibile nei territori Unesco, alla presenza di Roberta Garibaldi, la nuova amministratrice delegata di Enit, Agenzia nazionale del turismo, designata di recente dal ministro del Turismo, Massimo Garavaglia.

Per il turismo enogastronomico la sostenibilità rappresenta un elemento di differenziazione, sempre più importante. Il food è uno strumento privilegiato nella conoscenza della cultura locale, poiché racchiude e veicola tutti quei valori che il turista cerca: rispetto della cultura e delle tradizioni, autenticità, benessere ed esperienze da poter condividere. Il tartufo bianco, l’agroalimentare, il patrimonio vitivinicolo, ma anche musei, diverse attrazioni ed esperienze da vivere all’aria aperta sono alla base della ricca offerta di Langhe Monferrato Roero: un grande e riconosciuto territorio del gusto, che unito a un circuito artistico e culturale di grande pregio, lo rendono una meta sempre più ambita.

Al Ttg di Rimini 2021 – quest’anno improntato su quattro pilastri: fiducia nella vita, persone, natura e futuro attraverso un nuovo racconto dell’esperienza di viaggio – hanno preso parte circa 700 buyer provenienti da oltre 40 Paesi esteri (62% dall’Europa e 38% dai Paesi extra europei). Il marketplace del turismo italiano, organizzato da Italian Exhibition Group, ha sfiorato i livelli di affluenza pre-pandemia, chiudendo questa edizione con il 90% delle visite registrate nell’edizione 2019.