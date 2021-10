Le conseguenze psicologiche della pandemia nei bambini: incontri con i genitori a Buttigliera d’Asti

A Buttigliera d’Asti una psicologa sarà a disposizione dei genitori per fare il punto sulla ricaduta traumatica della pandemia da Covid19 e sulle conseguenze causate dall’evento critico sanitario, sociale e didattico.

Sono stati organizzati infatti dal Comune, in collaborazione con l’Istituto Statale Augusto Monti di Asti, l’Istituto comprensivo di Castelnuovo, Cocconato e Montiglio e l’Associazione EMDR Italia, tre incontri con la dottoressa Ilaria Binello.

“Non solo le paure dei bambini, dei ragazzi, ma anche l’isolamento sociale e le difficoltà della didattica a distanza, hanno causato disturbi a breve e medio termine – spiegano dallassociazione EMDR Italia – Il nostro lavoro, come da sempre, ha il duplice obiettivo di aiutare la popolazione colpita ad elaborare l’even to critico, a fornire risorse per affrontare la situazione pandemica in continua evoluzione ma anche di raggiungere più possibile la popolazione in età scolare in ottica preventiva rispetto allo strutturarsi di patologie psichiche future”.

Gli incontri si svolgeranno nella sala consiliare del Municipio alle 20,30 nei giorni di: giovedì 28 ottobre (per i genitori degli alunni della scuola primaria), giovedì 4 novembre (pr i genitori di bambini della scuola dell’infanzia) e giovedì 11 novembre (per i genitori dei ragazzini delle medie). Ingresso con green pass.