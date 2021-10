La scuola di Santo Stefano Belbo vince il premio Federchimica

L’Istituto comprensivo Cesare Pavese di Santo Stefano Belbo ha partecipato al concorso nazionale Federchimica giovani, aggiudicandosi il primo premio nella sezione dedicata ai fertilizzanti, alla quale hanno partecipato gli studenti di terza C, e la menzione speciale per la categoria agrofarmaci con gli alunni di terza D.

Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria, la consueta cerimonia conclusiva non si è potuta svolgere in presenza, ma al gruppo vincitore è stato assegnato un premio del valore complessivo di 2.000 euro da utilizzare per l’acquisto di materiale didattico.

Il dirigente scolastico Giorgio Marino si ritiene molto soddisfatto dei risultati conseguiti: è già il quarto anno che la scuola secondaria di primo grado si aggiudica il premio al concorso. Gli studenti sono stati coordinati dagli insegnanti Elisabetta Ciriotti e Francesca Marello.