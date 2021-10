La Fidal Asti scrive al Comune per chiedere il pieno utilizzo degli spogliatoi al campo di atletica

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del Comitato provinciale FIDAL Asti per sollecitare il Comune di Asti, in particolare il Sindaco Maurizio Rasero e l’Assessore allo Sport Mario Bovino sulla riapertura degli spogliatoi al Campo di Atletica.

Con la ripresa delle attività sportive, caratterizzata da tutte le cautele necessarie in relazione alla pandemia da COVID 19, le Società Sportive che utilizzano il Campo Scuola di atletica leggera, fin dal mese di luglio u.s. avevano sollecitato l’Assessore competente allo Sport affinché spogliatoi e docce dell’impianto fossero completamente ripristinate sia per gli aspetti concernenti le pulizie, sia per gli aspetti riguardanti le sanificazioni necessarie.

In tale occasione l’Assessore ha esternato problematiche attinenti i costi inerenti tale servizio, costi che certamente anche prima dell’epidemia non potevano non essere sostenuti dall’Amministrazione comunale, costi che, in ogni caso rientravano e rientrano, almeno in parte, nelle tariffe sostenute dalle Società Sportive per poter fruire dell’Impianto nella sua interezza (pista, spogliatoi e docce).

Con l’incedere della stagione invernale, tenendo anche conto dei tanti ragazzini che frequentano l’impianto, non è più possibile per Società e atleti sostenere una situazione che non viene portata a soluzione dal Comune.

Facendo nostre le richieste delle Società Sportive, chiediamo quindi formalmente che il Comune si faccia carico di ripristinare l’uso effettivo e complessivo del Campo Scuola per il quale le Società Sportive pagano le tariffe al Comune. Le società si sono rese disponibili ad un confronto con l’Amministrazione Comunale per la risoluzione del problema.

Pertanto chiediamo che la riapertura degli spogliatoi non sia ulteriormente procrastinata obbligando le Società ad interrompere l’attività invernale per la mancata completa fruizione dell’impianto.

Il Comitato provinciale FIDAL