La Croce Verde di Nizza Monferrato inaugura la nuova sede e festeggia i suoi primi 110 anni

È quasi arrivato il giorno tanto atteso per la Croce Verde di Nizza Monferrato. Domenica 10 ottobre, infatti, il sodalizio nicese inaugurerà la nuova sede e celebrerà i suoi primi 110 anni di attività, al servizio della comunità.

La giornata inizierà alle 10, con la Santa Messa nella chiesa di San Siro. Alle 14.30 è fissato l’inizio della sfilata dei militi con i mezzi e le storiche barelle a mano, che partirà dalla storica sede di via Gozzellini 21 e passerà nel centro storico cittadino. Proseguendo nel percorso, alle 15, sarà ufficialmente inaugurata la via della Croce Verde, e successivamente ci sarà la presentazione della nuova sede, davanti al centro commerciale “La Fornace”. Alle 15.30 sarà tagliato il nastro, alla presenza dei vertici della Croce Verde e delle autorità. Seguirà un piccolo rinfresco. La cerimonia si svolgerà nel pieno rispetto delle normative anti Covid ed è aperta ai soli autorizzati. Chi lo desidera, però, potrà partecipare a una visita guidata della struttura nei giorni successivi all’inaugurazione.

Alle 20.30 verrà inoltre inaugurata la pista di atterraggio dell’elisoccorso con primo atterraggio in notturna.

La nuova sede

La nuova sede – che si trova in via della Croce Verde 1/3/5 – si estende su una superficie di 6mila metri quadri, compresa la pista elisoccorso attrezzata per il volo notturno. L’imponente struttura è composta a sua volta da due fabbricati: un grande deposito per il ricovero di 18 automezzi e la palazzina principale, che porta la croce del sodalizio in evidenza.

Il commento del presidente della Croce Verde di Nizza Monferrato, Piero Bottero. “Inaugurare la nuova sede è un sogno che si realizza, reso possibile grazie all’impegno dei volontari e dei dipendenti. Era uno dei principali obiettivi del nostro direttivo, sette anni fa”.