La Croce Verde di Asti presenta un nuovo corso per volontari soccorritori 118

Venerdì prossimo, 22 ottobre 2021, alle 21 la Croce Verde di Asti presenta il nuovo corso per volontari soccorritori 118.

Presso la sede sociale dell’ente astigiano, in corso Genova 26 ad Asti, si terrà la serata informativa senza impegno per scoprire in cosa consiste il corso per Volontari soccorrittori 118 Piemonte “Allegato A” e quali attività svolge quotidianamente da 112 anni la Croce Verde di Asti.

Ingresso consentito solo con Green Pass.