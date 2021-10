La Biblioteca Astense si prepara per la riapertura della sala studio e della Bibliobimbi

La Biblioteca Astense Giorgio Faletti resterà chiusa da lunedì 11 a martedì 19 ottobre compreso e riaprirà mercoledì 20 ottobre.

Questo periodo di chiusura servirà per ripristinare le sale in vista di una normalizzazione dei servizi e della riapertura di Sala Colonne come sala studio. Sarà necessario il disallestimento dell’esposizione di volumi che, da maggio 2020 a oggi, ha permesso ai lettori di scegliere tra una vasta selezione, superando parzialmente il blocco alla libera consultazione a scaffale aperto. Sarà nuovamente aperta anche la sezione bambini e ragazzi, mentre permane la chiusura della consultazione dei quotidiani e dei periodici, materiali più difficili da sanificare.

Dal 20 ottobre sarà quindi possibile tornare a studiare in biblioteca, cercare i libri a scaffale sia nel chiostro sia in Bibliobimbi. Permangono ovviamente – a tutela di tutti – le cautele previste dalla vigente normativa, ovvero l’obbligo di green pass per i maggior di 12 anni, l’uso della mascherina e il distanziamento. Proprio per garantire il rispetto della distanza il pubblico non potrà usufruire di tutti i posti a sedere disponibili ante Covid, non sarà possibile studiare in gruppo e gli ingressi alla Bibliobimbi saranno contingentati, ma nel riallestimento della sede si cercherà comunque di utilizzare al meglio gli spazi e i posti.

Restano attivi i servizi che in questi mesi di emergenza hanno permesso ai lettori di frequentare, seppure con limitazioni, la biblioteca: la prenotazione dei volumi via mail o via telefono con consegna sulla soglia, la consegna a domicilio per le persone che non possono raggiungere la sede resa possibile dai volontari dell’Auser, la prenotazione di posti a sedere per la consultazione dei materiali che non vanno in prestito.

Gli orari della biblioteca, nei quali si potrà accedere sia al servizio prestiti sia alle sale studio, saranno i seguenti: dal martedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18, sabato dalle 9 alle 13.

Maggiori dettagli su www.bibliotecastense.it