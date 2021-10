“Itinera, viaggi nella conoscenza”: all’Istituto Alfieri di Asti lezioni di storia per riflettere sulla contemporaneità

L’Istituto di Istruzione Superiore “Vittorio Alfieri” di Asti organizza una serie di conferenze e lezioni on line destinate agli studenti dell’Istituto e alle scuole aderenti alla rete piemontese #DigitalBiblioAgorà di argomento storico e di riflessione sulla contemporaneità.

Referente e anima dell’iniziativa il professr Enrico Cico del liceo classico che ha curato il palinsesto e mantiene i contatti con gli esperti esterni. “Si è sentita la necessità di offrire agli studenti un percorso ampio ed articolato, da qui la denominazione di ‘itinera’, la cui pluralità esprime bene la molteplicità dei saperi e dei tempi che il mondo attuale offre – spiegano dall’Istituto – Diverse le considerazioni da chi si parte: da un lato la labilità della memoria a partire dalla famosa affermazione di Seneca, secondo cui la memoria diminuisce, se non la si tiene in esercizio, dall’altro la constatazione di come in tempo di social, di velocità spesso esasperata dell’informazione e di fake news, sia quanto mai essenziale andare alla ricerca delle cause autentiche, non i casus belli o gli eventi accidentali, prodotto di situazioni pregresse, non loro causa, sulla scorta della celebre dichiarazione di Dante, non fa scienza/senza lo ritenere, avere inteso (Par, V, 41 – 42)”.

Attenione anche all’importanza dell’educazione civica, intesa in senso lato di educazione al civismo e al rispetto nella pluralità delle posizioni e nella ricerca di un confronto dialettico e non di uno scontro, ha ulteriormente confermato l’esigenza di offrire agli studenti questa opportunità di riflessione tramite la partecipazione di docenti esperti nei diversi ambiti dei percorsi di Itinera.

Sulla piattaforma Gotomeeting si terranno a partire dal mese di ottobre e fino al termine dell’anno scolastico, due serie di incontri.

La prima serie, “1922 – 2022: a cento anni dalla Marcia su Roma” è un percorso di carattere storico sull’origine, evoluzione, organizzazione e manifestazioni del fascismo e della sua organizzazione, fino alla permanenza dei nostri giorni. Questi i primi quattro incontri: martedì 26 ottobre: Prof. Giulia Albanese (Università di Padova): La Marcia su Roma; mercoledì 24 novembre: Prof.ssa Valeria Deplano (Università di Cagliari): La politica coloniale fascista; venerdì 17 dicembre: Prof. Francesco Cassata (Università di Genova): Razzismo di Stato; fascismo e razza; martedì 25 gennaio: Prof. Alberto Cavaglion (Università di Firenze): La Shoah in Italia e in Piemonte.

La seconda serie di appuntamenti, di argomento più eterogeneo, inizierà nel mese di novembre 2021, quando ci sarà, sempre in piattaforma, la lezione di Eric Gobetti sul tema delle foibe e del confine orientale; a seguire altri incontri su temi ambientali (Luca Mercalli), temi di classicità (Maurizio Bettini e Giulio Guidorizzi), temi sul volontariato (Ernesto Olivero). “Permanendo l’attuale stato della situazione pandemica, che permette incontri in presenza, è nostra intenzione proporre occasioni di dibattito aperto anche alla cittadinanza su tematiche di urgente attualità, ad esempio, la situazione politica e sociale e la crisi umanitaria dell’Afghanistan con Domenico Quirico”.

Per iscrizioni agli eventi compilare il seguente form on-line https://forms.gle/iELWviVEXSdBdMG78

Palinsesto EVENTI Itinera, in continuo aggiornamento, al seguente link – https://bit.ly/ITINERA_2021_2022

Di seguito la locandina riferita al primo incontro, 26 ottobre, realizzata dalla professoressa Silvia Caronna, docente del Liceo Artistico Benedetto Alfieri di Asti.