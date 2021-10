Iscrizioni aperte al corso base di apiterapia a Cocconato

L’Associazione italiana di Apiterapia organizza a Cocconato un corso base di Apiterapia il 13 e 14 novembre prossimi.

Il corso è rivolto ad apicoltori, medici, veterinari, farmacisti, infermieri, erboristi, fitoterapeuti, naturopati e a tutti coloro che per interesse vogliano acquisire informazioni sull’apiterapia. Nel corso si approfondirà la conoscenza dei composti dell’alveare con riferimenti pratici a tutti i disturbi che possono trovare giovamento con l’apiterapia in medicina integrativa. Sarà illustrato l’Apiario del Benessere e la sua gestione, verranno date informazioni teoriche e pratiche sull’uso del veleno, pur rimanendo l’apipuntura di pertinenza medica e veterinaria. Il corso è impostato per acquisire informazioni utili per un corretto utilizzo dei prodotti dell’alveare (miele, propoli, pappa reale, pane d’api, cera, polline…). Gli apicoltori in particolare acquisiranno conoscenze utili alla vendita dei loro prodotti.

Relatori saranno: Aristide Colonna, medico chirurgo, presidente Ass. Italiana Apiterapia; Simona Martinotti, ricercatrice presso l’Università del Piemonte Orientale; Elia Ranzato, ricercatore presso l’Università del Piemonte Orientale; Francesco Collura, apicoltore, consigliere Ass. Italiana Apiterapia; Massimo Carpinteri, apicoltore e presidente onorario Aspromiele; Giancarlo Quaglia, chimico Lifeanalytics-Floramo; Nadia Bessone, infermiera, monitrice Croce Rossa Italiana.

Ai partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. Per informazioni e costi rivolgersi a: segreteria@apiterapiaitalia.com 3409110258 — 3482745094

Il corso si terrà nel salone comunale (Cortile del Collegio) sabato 13 novembre dalle 9 alle 18 e domenica 14 dalle 9 alle 13. Durante le due giornate sarà possibile visitare l’apiario del benessere in allestimento a Cocconato. Per partecipare è necessario il green pass.