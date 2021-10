Insieme per Canelli: “Diamo un nome alla Vie e Piazze del Cimitero di Canelli”

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa del Gruppo Consiliare “Insieme per Canelli”

In questi giorni il ricordo e la pietà verso i nostri defunti ci porta a visitare i Cimiteri, a fermarci in silenzio o in preghiera, a deporre un fiore.

Tutti conoscono dove sono sepolti i familiari stretti, ma è spesso difficile orientarsi quando si vuole rendere omaggio ad altri defunti: dove saranno sepolti?

Si va a caso oppure si finisce per chiedere informazioni e si ricevono risposte del tipo: “Vai dopo la colombaia vecchia, passi un muro, giri a destra e vai fino in fondo al piazzale e lì vedi una tomba con 2 pilastri, di fronte sulla destra ce n’è una grigia che a fianco…”.

Ci chiediamo: non sarebbe un bel servizio, utile e funzionale, dare un nome alle vie e alle piazze del nostro cimitero? In questo modo sarebbe facile per tutti orientarsi e dare informazioni.

Per trovare i nomi si potrebbe scatenare la fantasia dei canellesi e magari coinvolgere le Scuole, facendo un’operazione di sensibilizzazione e attenzione al nostro Cimitero, che sta a cuore a tutta la Città, perché lì vivono i nostri cari che ci hanno lasciati, ma dei quali non perdiamo il ricordo.

Insieme per Canelli (Roberta Giovine, Alessandro Negro e Mauro Stroppiana)