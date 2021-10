Iniziato il percorso di avvicinamento alla sesta edizione del Forum Mondiale sul Turismo del Vino

Nel pomeriggio di sabato scorso, 2 ottobre, nello spazio di Piemonte Land Of Wine, all’interno della Douja d’Or di Asti, si è svolta la tavola rotonda a tema enoturismo con protagonisti sei giornalisti di stampa estera specializzati in turismo ed enologia, istituzioni e i rappresentanti dei Consorzi di Tutela del Vino piemontesi.

L’incontro è stato parte del progetto “Follow the Harvest”, di Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, in partnership con Piemonte Land Of Perfection, ed ha costituito la prima delle attività strategiche programmate per i prossimi mesi da Ente Turismo LMR in previsione della sesta edizione del Forum Mondiale sul Turismo del Vino, ospitato a settembre 2022 nelle colline Patrimonio UNESCO. “Follow the Harvest” ha portato i sei giornalisti ospiti a trascorrere tre giorni nel Monferrato tra “Vendemmia Didattica”, volo in mongolfiera ed esperienze enogastronomiche in Asti alla “Douja d’Or” e sul territorio.

I giornalisti stampa estera, provenienti da USA, Svezia e Francia, hanno esposto alla platea il proprio punto di vista sulle tendenze e sulle prospettive dell’enoturismo e della domanda dell’enoturista, sia a livello mondiale, sia in riferimento al Piemonte e a Langhe Monferrato Roero. Temi centrali della discussione, il ruolo e le potenzialità del vino come elemento di attrazione turistica e di sviluppo territoriale, i punti di forza e gli elementi da sviluppare per aumentare la sostenibilità della filiera dell’enoturismo

I giornalisti che hanno partecipato al progetto “Follow the Harvest”:

Rebecca Winke, giornalista americana per The Telegraph e Italy Magazine, Chadner Navarro, giornalista americano freelance di viaggi, enogastronomia e design, Sohia Lafaye, giornalista francese per Sommelier International e Beef!Magazine, Anders Levander, giornalista svedese, proprietario del portale DinVinguide.se, Angelina Jolin, giornalista svedese per Plaza Magazine e galamagasin.se, François Millo, giornalista francese per l’ ”Association Française des Journaliste et Ecrivains du Tourisme” e Regal.