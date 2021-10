Incontro degli Alpini astigiani alla chiesetta della Misericordia

Anche quest’anno il Gruppo Alpini di Bruno pur adottando sostanziali modifiche ha organizzato il tradizionale incontro alla chiesetta della Misericordia, secondo riferimento religioso dopo i Caffi per le Penne Nere astigiane. Per rendere sicuro l’incontro dal rischio di contagio Covid gli organizzatori hanno deciso di non effettuare la consueta processione e di annullare la partecipazione della banda.

Sul Colle della Misericordia è stato il presidente della Sezione di Asti dell’ANA Fabrizio Pighin, accompagnato dal vice presidente vicario Vincenzo Calvo e dai consiglieri Giacosa e Beltramo, a ricordare la figura di Gigi Marabotti, neo capogruppo ANA di Bruno fondatore nel 1995 del primo nucleo di Protezione Civile degli Alpini ad Asti e ideatore del raduno alla chiesetta della Misericordia.

Domenica scorsa alla manifestazione tra numerosi Alpini erano presenti il Vessillo della sezione ANA di Asti e i Gagliardetti di Asti San Pietro, Bergamasca, Asti Ponte Tanaro, Monale, Incisa Scapaccino, Moasca, Cortiglione, Castel Boglione, Montemarzo e Bruno. Presenti anche tre Gagliardetti facenti parte dell’unione Pastorale Regina dei Martiri, nuova organizzazione della Curia Vescovile di Acqui che riunisce le parrocchie di Bruno, Castelnuovo Belbo Incisa Scapaccino e Bergamasco. Numerosa è stata la presenza degli Alpini della Protezione Civile guidata da Ferdinado Beltramo impegnati di recente nel savonese e ovadese a seguito dei danni causati dalle forti piogge. Don Felice Sanguinetti, anch’egli dal cuore alpino avendo un trascorso da artigliere di montagna ha officiato la Santa Messa per tutti i presenti.