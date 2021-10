Incidente stradale nella notte, auto si ribalta

I Vigili del fuoco del Comando di Asti sono intervenuti nella notte per un incidente stradale.

Per causa ancora in corso di accertamento un’auto è uscita di strada e si è ribaltata a Castagnole Lanze, in via Val Guarena. Quando la squadra del comando astigiano è arrivata sul posto, l’occupante della macchina era già fuori dalla vettura, i vigili del fuoco di Asti si sono occupati della messa in sicurezza della vettura.

Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118 che ha trasportato la persona coinvolta all’ospedale Asti e i carabinieri della locale stazione.