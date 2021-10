Incidente sulla strada provinciale dopo Villafranca in direzione Villanova. Un’auto, guidata da un uomo di mezza età, è uscita fuori strada finendo nei campi adiacenti. Sul posto si sono prontamente recati i soccorritori del 118, Vigili del Fuoco e Carabinieri.

L’uomo, in gravi condizioni, è stato portato all ‘ospedale di Asti in codice rosso.