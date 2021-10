Incidente stradale a Sessant, scontro frontale tra due vetture

Un grave incidente stradale è accaduto questa mattina, sabato 23 ottobre, ad Asti in frazione Sessant.

Sulla strada provinciale 458 si è verificato uno scontro frontale tra due mezzi, in corso di accertamento le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Tre persone che viaggiavano nelle vetture coinvolte sono rimaste ferite, e sono state soccorse dal personale del 118 giunto sul posto. Uno di loro ha riportato le ferite più gravi, valutato dai sanitari come codice rosso, mentre gli altri due feriti sono stati valutati come codice verde; tutti e tre sono stati trasportati all’Ospedale di Asti.

Sul posto oltre alle ambulanze anche i Vigili del Fuoco di Asti e la polizia municipale che sta eseguendo i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.